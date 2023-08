Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision im Straßenverkehr: Unfallverursacher entfernt sich

Kleve (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13. August 2023) kam es gegen 04:15 Uhr an der Hoffmannallee / Lindenallee in Kleve zu einer Unfallflucht. Ein 34-jähriger Mann aus Wachtendonk befuhr mit seinem weißen VW Tiguan die Lindenallee in Fahrtrichtung Nassauer Allee. Aus der Gegenrichtung kam ihm ein Verkehrsteilnehmer in einem weißen Kleinwagen mit schwarzen Dach entgegen. Dieser geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Tiguan, welcher durch die Kollision im vorderen linken Bereich sowie auf der Fahrseite beschädigt wurde. Aufgrund der Beschädigungen am VW Tiguan geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass auch der Wagen des Unfallverursachers beschädigt sein muss. Verletzte gab es durch die Kollision keine. Der 34-jährige Mann aus Wachtendonk konnte weder das Unfallfahrzeug noch den Fahrenden näher beschreiben. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell