POL-MFR: (1385) Aggressiver Patient griff Rettungssanitäter und Polizisten an

Dinkelsbühl (ots) - Über das vergangene Wochenende (11.11.2022 - 14.11.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Dinkelsbühl ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Haus in der Mögelinstraße. Noch ist unklar, ob die Täter auch Beute gemacht haben. Es entstand jedoch ...

