Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auf Gegenfahrbahn geraten.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (05.09.2023) musste die Bielefelder Straße in Pivitsheide aufgrund eines Verkehrsunfalles für circa zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Eine 55-jährige Frau aus Detmold fuhr gegen 10.30 Uhr mit ihrem VW Caddy in Richtung Augustdorf, als sie in Höhe der Triftenstraße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort war eine 30-Jährige aus Detmold mit ihrem Hyundai Tuscon in Richtung Detmold unterwegs. Beide Autos prallten gegeneinander, der Hyundai wurde nach rechts auf einen Gehweg nahe einer Bushaltestelle geschleudert. Während die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitt, wurde die 30-Jährige schwer verletzt. Rettungswagen brachten beide Frauen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

