Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt den Ladendieb?

Lippe (ots)

Anfang Juni 2023 stahl ein bislang Unbekannter aus dem Geschäft "Expert" in der Ernst-Hilker-Straße eine Playstation. Mit Bildern der Überwachungskamera fahndet die Polizei nun in der Öffentlichkeit nach dem Tatverdächtigen. Er ist ca. 20-25 Jahre alt, schlank und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls eine große Einkaufstasche der Firma TEDI bei sich. An seinem linken Bein hat der Mann mehrere Tätowierungen. Bekleidet war er mit einem blau-weißen T-Shirt der Marke "Tommy Hilfiger", einer kurzen weißen Hose, einer weißen Base-Cap, weißen Socken und Sportschuhen. Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/114144 Wer Hinweise zur Identifizierung des Ladendiebes geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell