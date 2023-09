Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 58-Jähriger körperlich angegriffen und beraubt.

Lippe (ots)

Im Allensteiner Weg wurde am frühen Montagmorgen (04.09.2023) ein Mann tätlich angegriffen und beraubt. Der 58-Jährige aus Detmold traf gegen 4 Uhr in der Nähe eines Altenheimes auf eine Gruppe aus vier unbekannten Männern. Unvermittelt griff ihn eine Person aus der Gruppe von hinten an, so dass er zu Boden ging. Im weiteren Verlauf schlugen und traten ihn alle vier jungen Männer und entwendeten ihm sein Handy. Danach flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Friedrich-Petri-Straße. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig zur Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Nach Aussage des Detmolders waren die Männer alle ca. 15-20 Jahre alt, ca. 1,60-1,70 m groß, schlank, hatten dunkle Haare und sprachen fließend hochdeutsch. Einer der Täter trug einen kurzen schwarzen Vollbart, ein anderer war mit einem blauen Kapuzen-Pullover und blauen Handschuhen bekleidet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum schweren Raub geben können, setzen sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

