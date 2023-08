POL-EL: Surwold - Werkzeug gestohlen

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Am Stadion alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 3.30 Uhr Kleidung in einem Altkleidercontainer in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: ...

