POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe/Wolfsburg. Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Vermisster.

Lippe (ots) - Am Sonntagmittag (03.09.2023) gegen 13 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Bielefelder Straße / Hellweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger aus Lage fuhr mit seinem Mazda auf der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. Nachdem er zunächst an der roten Ampel wartete, setzte er seine Fahrt anschließend fort und rollte in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in die Straße Hellweg abzubiegen. ...

