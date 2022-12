Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Sichtbarkeit ist in der dunklen Jahreszeit für Fahrradfahrer und Fußgänger enorm wichtig

Kreis Steinfurt (ots)

Diesiges Wetter, Sprühregen in der Dämmerung, Nebelschwaden am Morgen, Starkregen oder gar Schneefall: In der dunklen Jahreszeit gibt es viele Situationen, in denen Fahrradfahrer schwer oder kaum zu sehen sind. Und zwar vor allem dann, wenn die Räder nicht ausreichend beleuchtet und ihre Fahrer in dunkler Kleidung unterwegs sind. Hinzu kommt: Die Sichtweite von Autofahrern verkürzt sich in den Wintermonaten erheblich. Folglich gibt es zu dieser Jahreszeit mehr Unfälle mit Menschen, die zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind. Laut dem Statistischen Bundesamt verunglücken von November bis Januar beispielsweise rund ein Drittel mehr Fußgänger als im Jahresdurchschnitt. Daher appelliert die Polizei an alle Rad-, Pedelec- und E-Bike-Fahrer, aber auch an Fußgänger und E-Scooter-Nutzer: Machen Sie sich sichtbar! Dies gelingt zum einen durch eine intakte Beleuchtung. Ein Vorder- und ein Rücklicht am Fahrrad sind ohnehin gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem Pflicht: Ein großer weißer Frontreflektor sowie ein großer roter Reflektor hinten sowie nach vorn und nach hinten wirkende gelbe Reflektoren an den Pedalen. Darüber hinaus empfiehlt die Polizei dringend, auf weitere Hilfsmittel zurückzugreifen. 1. Möglichst helle Kleidung: Das Tragen heller Kleidung verbessert die Sichtbarkeit in der Dunkelheit auf rund 40 Meter. Wer dunkle Kleidung trägt, wird zum Beispiel von Autofahrern oft erst aus 25 Metern Entfernung erkannt. 2. Kleidung und Applikationen mit reflektierendem Material: Dies erhört die Sichtbarkeit auf eine Entfernung von bis zu 140 Metern. Die Auswahl ist dabei groß: Es gibt reflektierende Westen, Helmüberzüge, Schnapparmbänder, Hosenklammern, Blinkies sowie reflektierende Aufnäher und Anhänger für Taschen und Rücksäcke. 3. Katzenaugen und andere Speichen-Reflektoren: Zusätzliche Reflektoren am Fahrrad - über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus - erhöhen die Sichtbarkeit für Radfahrer deutlich. Eine Investition, die sich lohnt. 4. Es gibt auch komplett reflektierende Kleidungstücke und Accessoires wie Winterjacken, Umhängetaschen und Rucksäcke. Auch diese machen sichtbarer. 5. Auch alles, was beim zu Fuß gehen mitgeführt wird, sollte mit reflektierenden Artikel ausgestattet werden - egal ob Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl, Gehhilfe oder der Hund an der Leine. Für Autofahrer und Fahrer von Motorrädern, Transportern, Lkw, Bussen etc. gilt in den Wintermonaten:

- besonders in den dunklen Stunden des Jahres auf Fahrradfahrer und Fußgänger achten, vorausschauend fahren und bremsbereit sein - für funktionstüchtige Scheinwerfer, Blinker, Rücklichter, Bremsleuchten sowie Scheibenwischer sorgen - den Wischwasser-Tank mit genügend Frostschutzmittel, Reiniger und Wasser befüllen - bei Frost und Schnee alle Scheiben gründlich frei fegen und kratzen, damit eine gute Sicht gewährleistet ist

Es ist im Interesse aller, dass sich Radfahrende und Fußgänger - vor allem auch Kinder und Jugendliche etwa auf dem Weg zur Schule - in der dunklen Jahreszeit durch verschiedene Hilfsmittel für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar machen. Das verhindert Unfälle.

