POL-BO: Die Kripo bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots) - Ein 26-jähriger Radfahrer aus Bochum zog sich bei einem Alleinunfall am späten Mittwochabend, 11. Januar, in Herne schwere Verletzungen zu. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 26-Jährige gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bochum unterwegs. In Höhe der Bahnhofstraße 227 kollidierte er aus bislang ungeklärter ...

