POL-BO: Bochumer (26) bei Alleinunfall in Herne schwer verletzt

Witten (ots) - Derzeit ermittelt die Kripo wegen eines möglichen Raubdelikts, dass sich in der Silvesternacht in Witten ereignet haben soll. Ein 43-jähriger Wittener gab an, dass er am Sonntag, 1. Januar, gegen 0.15 Uhr von der Uthmannstraße kommend in Richtung Rathausplatz gegangen sei. Er habe dann an der Bushaltestelle "Rathaus" gestanden, als plötzlich ein dunkler Pkw neben ihm angehalten habe. Anschließend sei ...

