POL-HAM: Einbrecher flüchtet mit Leergutkisten als Diebesgut

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag, 19. März, auf Montag, 20. März, am Everdings Hof und Am Eversbach einen Diebstahl sowie einen Einbruch begangen Ein Reihenhaus am Everdings Hof war eines der Ziele: Durch eine unverschlossene Terrassentür gelangten der oder die Einbrecher ins Haus und durchwühlten mehrere Schränke und Behältnisse. Das Diebesgut: Schmuck. Nur wenige Häuser ...

