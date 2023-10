Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten entdeckt - 17-Jähriger von Diensthund gestellt.

Lippe (ots)

In der Straße "Lohheide" beobachteten Zeugen am Freitagabend (20.10.2023) gegen 21 Uhr wie eine Gruppe von mehreren Personen versuchte einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und riefen die Polizei. Vermutlich fühlten sich die unbekannten Täter dabei gestört, so dass sie zu Fuß in Richtung Wendehammer Kreuzweg flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung in der näheren Umgebung, an der auch ein Diensthundeführer samt Diensthund beteiligt war, konnte eine Personengruppe an der Lockhauser Straße angetroffen werden, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Beim Anblick der Polizei flüchteten sie: Ein 17-Jähriger aus Bad Salzuflen konnte jedoch vom Diensthund gestellt und zunächst von Beamten vorläufig festgenommen werden. Dabei wurde der Jugendliche leicht durch den Hund verletzt, ein Rettungswagen-Team versorgte ihn vor Ort. Anschließend wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Die weiteren Personen entkamen unerkannt. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den weiteren flüchtigen Personen geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 6 in Verbindung.

