Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kneipengäste geraten in Brake aneinander +++ Polizeibeamter wird angegriffen

Delmenhorst (ots)

Zwei Männer sind am Dienstag, 03. Oktober 2023, 12:30 Uhr, in einer Kneipe in der Schulstraße in Brake aneinandergeraten. Einer der Männer griff später einen Polizeibeamten an.

Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei, nachdem zwei Gäste zunächst verbal aneinandergeraten waren. Ihre Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen, wo sie sich schließlich auch geschlagen haben sollen. Beim Eintreffen eines Streifenwagens konnte nur noch einer der Männer in der Gaststätte angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert und reagierte aggressiv. Nachdem er mehrere Beleidigungen von sich gegeben und andere Gäste bedroht hatte, schubste er einen Beamten. Da der Mann nicht mehr zu beruhigen war, musste er zu Boden gebracht und fixiert werden.

Der 55-Jährige aus Cottbus erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Hier erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 55-Jährige nach Abschluss der medizinischen Versorgung in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

