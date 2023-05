PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Biker Safety Touren im Rheingau-Taunus-Kreis und rund um den Feldberg - Noch freie Plätze zu vergeben!

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(fh)Auch in diesem Jahr finden unter der Federführung der Arbeitsgruppe Bike, kurz AG Bike wieder die beliebten "Biker Safety Touren" im Sinne der Präventionskampagne "Du hast es in der Hand - Überlasse nichts dem Unfall" statt. Die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen ist ein Thema, das die Polizei weiterhin stark beschäftigt. Dabei werden die fortwährenden Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, durch präventive Aktionen ergänzt. Bereits 2021 startete in diesem Zusammenhang die sogenannte "Biker Safety Tour" der Polizei Westhessen. Auch in diesem Jahr soll das Projekt weitergeführt werden. Interessierte Motorradfahrende können sich zur Tour anmelden und werden - eingeteilt in jeweils 12 Teilnehmende pro Gruppe - durch erfahrene Polizeimotorradfahrer über die beliebten Strecken rund um den Feldberg und im Rheingau geführt. Im Rahmen mehrerer Stopps geben die Beamten nützliche Tipps und Hinweise, etwa zu Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und -ursachen und örtlichen Besonderheiten. Mit dabei ist ein Team der Rettungs-Motorradstaffel des Malteser Hilfsdienstes, welches mit nützlichen Tipps - etwa zur Ersten Hilfe - unterstützt.

Tourdaten:

- 14. Mai 2023, Rheingau - 25. Juni 2023, Feldberg - 09. Juli 2023, Rheingau - 16. Juli 2023, Feldberg Interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer werden hiermit herzlich zu den vier Touren eingeladen. Derzeit sind für alle Veranstaltungen noch Plätze frei.

https://k.polizei.hessen.de/1560209930

