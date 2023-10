POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Ein zwölfjähriger Junge wurde am Dienstag, 03. Oktober 2023, gegen 10:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wolfsburg mit einem Ford die Annenheider Allee in Richtung Reinersweg. Er bog in die Sulinger Straße, um zu wenden und die Annenheider Allee in entgegengesetzter ...

