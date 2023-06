Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug: Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

Am 9. April 2023 betankte ein unbekannter Tatverdächtiger seinen PKW an einer Tankstelle an der Tiergartenstraße mit Dieselkraftstoff im Wert rund 70,00 Euro. Unmittelbar danach verließ er das Tankstellengelände, ohne zu bezahlen. Das an dem Wagen angebrachte, polnische Kennzeichen gehört ursprünglich zu einem anderen, bereits stillgelegten PKW. Bei dem Tankbetrug wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/108981

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell