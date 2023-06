Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Beutezug durch mehrere Gärten

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (26. Juni 2023) waren unbekannte Täter in mehreren Gärten in Weeze auf Beutetour. Aus zwei nebeneinander liegenden Gärten an der Gartenstraße entwendeten sie Pool- und Schwimmutensilien, sowie einen Blumentopf. Auf dem nahegelegenen Küstersweg nahmen sie gleich noch einen Aufstell-Pool aus einem Garten mit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell