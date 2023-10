Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Gartenhauses mit Übergreifen auf angrenzendes Bauernhaus

Delmenhorst (ots)

Am 03.10.2023, gegen 09:42 Uhr, melden Nachbarn, dass im Bereich der Straße Kuhweg in Nordenham ein Gartenhaus sowie Pflanzen brennen würden.

Die sofort alarmierten Feuerwehren, Nordenham, Phiesewarden, Abbehausen und Esensham konnten mit starken Kräften jedoch nicht verhindern, dass durch die große Hitzeentwicklung und Flammenbildung das Feuer auf das angrenzende Bauernhaus mit Reetdach übergriff.

Das Reetdach musste von der Feuerwehr in Teilen abgedeckt werden, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Die Löscharbeiten ersteckten sich über mehrere Stunden. Die Gebäudegrundsubstanz konnte so "gerettet" werden. Nebenstraße wurden zeitweise gesperrt. Am Bauernhaus entstand durch Feuer und Löscharbeiten ein 6-stelliger Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die abschließende Brandursache ist derzeit unklar. Ein technischer Defekt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung konnten bisher nicht gewonnen werden. Die Ermittlung der näheren Brandursache erfolgt im Weiteren durch das zuständige Arbeitsfeld des PK Nordenham.

