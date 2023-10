Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadtgebiet Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Delmenhorst (ots)

Am 02.10.2023, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Koppelstraße / Friedrich-Ebert-Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähirger Junge leicht verletzt worden ist.

Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der Junge mit seinem Cityroller den linken Fuß- und Radweg der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Stedinger Straße. In Höhe der Koppelstraße überquerte er die Straße, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer, der bei Grünlicht von der Koppelstraße in die Friedrich-Ebert-Alle einfahren wollte, konnte trotz eingeleitetem Bremsvorgang einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Im Anschluss konnte der Junge durch seinen Vater in Empfang genommen werden.

