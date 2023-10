Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Ein zwölfjähriger Junge wurde am Dienstag, 03. Oktober 2023, gegen 10:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wolfsburg mit einem Ford die Annenheider Allee in Richtung Reinersweg. Er bog in die Sulinger Straße, um zu wenden und die Annenheider Allee in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 34-jährigen Delmenhorsterin, die die Annenheider Allee mit einem Opel ebenfalls in Richtung Reinersweg befuhr.

Der Ford prallte mit der Front in die Beifahrerseite vom Opel. Dadurch erlitt der zwölfjährige Sohn der Delmenhorsterin leichte Verletzungen. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens wurde von der Frau aber abgelehnt. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Auch am Opel entstand hoher Sachschaden, dr auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt wurde.

