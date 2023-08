Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer in einem Lagerhaus in Hainholz

Hannover (ots)

Ein Feuer in Hannover Hainholz sorgte am heutigen Vormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover. In einem Lagerhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellerbereich des Gebäudes. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch dauerten die Lösch- und Aufräummaßnahmen an. Verletzt wurde niemand.

Um 09:20 Uhr erreichte die Regionsleitstelle Hannover ein Notruf aus dem Hannoverschen Stadtteil Hainholz. Ein Hinweisgeber meldete in einem Lagerhaus in der Mogelkenstrasse eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller einer Logistikfirma. Die Regionsleitstelle löste daraufhin einen Alarm für zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Vinnhorst, sowie den Rettungsdienst Hannover aus.

Vor Ort erkannten die Hannoverschen Brandschützer sofort eine starke Verrauchung, die sich inzwischen auf das gesamte Bürogebäude ausgebreitet hat. Die Mitarbeitenden hatten beim Eintreffen der Kräfte das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Sofort wurde im Keller des Gebäudes eine Brandbekämpfung durch drei Trupps unter Atemschutzgeräten mit einem handgeführten Rohr und Löschwasser eingeleitet. Schnell konnte das Feuer so unter Kontrolle gebracht werden, denn die Löschmaßnahmen zeigten Wirkung. Einzig die massive Rauchentwicklung erforderte umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mit mehreren Drucklüftern, denn mehrere Etagen des Gebäudes waren stark verrraucht. Die Einsatzkräfte mussten abschließend das Brandgut aus dem Keller ins Freie tragen, um dort wieder aufglimmende Lagerstücke abzulöschen.

Nach zwei Stunden konnte die Einsatzstelle zur Aufnahme der Ermittlungen an die Polizei Hannover übergeben werden. Die Ursache des Brandausbruches ist ungeklärt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50.000EUR. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hannover waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell