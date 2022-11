Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Geld und Handy gesucht

Altrip (ots)

Zu einem versuchten Raubüberfall kam es bereits am vergangenen Donnerstag in Altrip. Nach dem Verlassen eines Supermarktes im Slevogtweg wurde ein 15-jähriger aus Altrip von fünf anderen Jugendlichen festgehalten und mindestens einmal an den Kopf geschlagen. Beim Versuch den Geschädigten nach etwas Verwertbarem zu durchsuchen, konnte sich der Junge losreißen und wegrennen. Einer der unbekannten Täter trug einen schwarzen Nike-Jogginganzug. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell