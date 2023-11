POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Durch Einschlagen der Scheibe an einer Terrassentür verschafften sich am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 19:20 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Seckinger-Straße in Grötzingen.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und nahmen Bargeld, Schmuck sowie elektronische Geräte an sich.

Der entstandene Diebstahl-sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

