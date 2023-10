Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel

Lkr. Konstanz) Geldbörse nach Angriff entwendet - Zeugenaufruf (14.10.2023)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Gewaltdelikt am frühen Samstagmorgen am Bahnhof in Singen. Ein 26-jähriger Geschädigter wurde gegen 02:50 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person angesprochen und im weiteren Verlauf tätlich angegriffen. Nach einem Schlag auf den Kopf wurde dem 26-Jährigen die Geldbörse samt Inhalt entwendet, woraufhin der Täter zu Fuß in Richtung der Bahnhofsunterführung zur Julius-Bührer-Straße flüchtete. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, schwarzer Bart, zur Tatzeit bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Poloshirt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz unter Tel. 07531 995-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell