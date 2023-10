Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rötenberg, Lkr. Rottweil) 35-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt (13.10.2023)

Rötenberg (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Freitagvormittag in Herdweg. Ein 35-Jähriger rüstete zusammen mit weiteren Arbeitern eine im Rohbau stehende Halle ein. Dabei stürzte er aus bislang unbekannter Ursache vom Gerüst und fiel mehrere Meter in die Tiefe wo er schwer verletzt liegen blieb. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte des DRK und eines Notarztes vor Ort, brachte ihn ein Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

