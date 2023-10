POL-KN: (KN-Litzelstetten) Unfall auf der Martin-Schleyer-Straße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (13.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Einen heftigen Aufprall und erheblichen Sachschaden hat es bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Utzenbühl" gegeben. Ein 53-jähriger Skoda Octavia-Fahrer bog in die Zufahrt einer Firma ein und stieß in der Einfahrt gegen einen Poller mit Sprechanlage. Dabei entstanden an der Einrichtung und am Skoda ...

