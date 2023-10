Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Skoda-Fahrer prallt gegen Hofeinfahrt (12.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen heftigen Aufprall und erheblichen Sachschaden hat es bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Utzenbühl" gegeben. Ein 53-jähriger Skoda Octavia-Fahrer bog in die Zufahrt einer Firma ein und stieß in der Einfahrt gegen einen Poller mit Sprechanlage. Dabei entstanden an der Einrichtung und am Skoda Beschädigungen, welche die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro schätzte.

