POL-KN: (VS-Schwenningen) Kleintransporter kracht gegen Ampel (12.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Straße "Alte Herdstraße" einen Unfall verursacht. Ein 70-jähriger kam mit einem Fiat Ducato nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Ampelanlage. Dabei entstand, sowohl an der Ampel als auch am Transporter des Mannes, Sachschaden in Höhe von jeweils rund 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer 07720 / 8500-0 zu melden.

