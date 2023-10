POL-AUR: Südbrookmerland - Carport fängt Feuer

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In der Nacht auf Donnerstag hat es in Südbrookmerland gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Carport in der Straße Moorweg gegen 2 Uhr in Brand. Aufgrund der Brandentwicklung griff das Feuer auf ein daneben befindliches, leerstehendes Gebäude über. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf ungefähr 60 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

