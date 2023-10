Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Berauscht unterwegs/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Berauscht unterwegs

Am Mittwoch hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Südbrookmerland an. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 30-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Der Test verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, gegen einen grauen Citroen und beschädigte diesen im vorderen, linken Bereich. Abgestellt war das Fahrzeug im Hoheberger Weg auf einem dortigen Hotelparkplatz. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

