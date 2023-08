Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch (Immendingen-Hattingen/ Lkr. Tuttlingen)

Immendingen-Hattingen (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter ist am Freitagnachmittag, 28.07.2023, in das Wohnhaus eines Aussiedlerhofs eingebrochen. Der Mann hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte in die Innenräume. Dort nahm er neben mehrere Packungen Zigaretten auch Münzgeld und Schlüssel mit. Es ist der Polizei nun gelungen den Einbruch aufzuklären und einen Tatverdächtigen festzunehmen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Rottweil einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Konstanz als mutmaßlichen Täter des Einbruchs ermitteln.

Gegen den Mann lag bereits aus vorangegangenen Ermittlungsverfahren ein Haftbefehl vor, weshalb er nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt kam.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell