Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall gebaut (09.08.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Mittwochabend in der Seestraße betrunken einen Unfall gebaut. Die 58-Jährige parkte ihren auf dem Parkplatz vor dem Seeum abgestellten BMW aus und prallte dabei gegen einen ebenfalls dort stehenden Opel Astra. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die 58-Jährige musste die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihren Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. An beiden Autos entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

