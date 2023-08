Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte zünden Gelbe Säcke an - Polizei bittet um Hinweise (10.08.2023)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag mehrere Gelbe Säcke im Stadtgebiet angezündet. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 4 Uhr warfen die Täter in der Untertorstraße, der Bismarckstraße/Ecke Schwertstraße, der Böhringer Straße und der Herrenlandstraße Böller auf die zur Abholung bereitgelegten Säcke die dadurch in Brand gerieten. An mehreren Büschen und Bäumen entstand durch das Feuer Sachschaden. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte jedoch größere Beschädigungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in den betreffenden Bereichen beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell