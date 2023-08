Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Einmündung Theatergasse/Konzilstraße verletzt (09.08.2023)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich an der Einmündung der Theatergasse auf die Konzilstraße ein Unfall ereignet bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Ein 28-Jähriger fuhr mit einem Audi von der Theatergasse kommend über den Radweg neben der Konzilstraße um auf diese einzubiegen. Bei der Querung des Radweges kam es zum Zusammenstoß mit einer 72 Jahre alten Radlerin, die von der Innenstadt kommend in Richtung Sternenplatz unterwegs war. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell