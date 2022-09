POL-SE: Elmshorn - Verkehrsverstöße in der Nacht

Bad Segeberg (ots) - Das Polizeirevier Pinneberg sucht nach zwei Verkehrsunfällen nach Verursachern und Zeugen. Am vergangenen Samstag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr wurde in der Parkstraße ein grüner Zaunpfosten angefahren. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag (06.09.2022) wurde ein weißer BMW-Kombi am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der Wagen hatte am Fahrbahnrand im Bereich der Kreuzung Haidberg / ...

