Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei Tatverdächtige nach Raub in Haft (08.08.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Der Polizei ist es am Dienstagnachmittag gelungen, zwei junge Männer, die im Verdacht stehen einen Raub begangen zu haben, festzunehmen und in Haft zu bringen. Gegen 16 Uhr griffen die beiden Heranwachsenden im Alter von 18 und 20 Jahren im Bereich der Bartholomäus-Kirche einen 20-Jährigen mit einem Schlagring und einem Elektroschocker an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin täuschte der 20-Jährige die Herausgabe seines Geldbeutels vor und flüchtete in eine nahe gelegene Bäckerei, von wo aus er die Polizei verständigte. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Polizeireviers Singen die zwei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach Vorführung bei einem Haftrichter am Mittwochnachmittag erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz schließlich Haftbefehl gegen die zwei Täter. Sowohl der 18-Jährige als auch der 20-Jährige kamen anschließend in Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern an.

