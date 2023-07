Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Acht Anzeigen wegen versuchten Betrugs durch Schockanrufe

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Mittwoch (19. Juli) gingen bei der Polizei gleich acht Anzeigen wegen versuchten Betrugs ein. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig und ließen sich nicht durch den Anruf schocken, sodass die Betrüger leer ausgingen. Betroffen von den Anrufen waren überwiegend Seniorinnen und Senioren zwischen 65 Jahren und 89 Jahren aus Hückeswagen, Engelskirchen, Wipperfürth, Wiehl und Gummersbach. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und gaben an, dass die Tochter oder der Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe; zur Abwendung einer Inhaftierung sollten die Opfer dann hohe Geldsummen für eine Kaution zahlen.

Die Kenntnis um solche Betrügereien ist der beste Schutz, um nicht in die Falle zu tappen. Daher ist es sinnvoll, insbesondere die älteren Generationen über die Maschen der Betrüger aufzuklären. Informationen dazu erhalten sie bei unserer Kriminalprävention (Telefon: 02261 8199-880) oder auch im Internet: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell