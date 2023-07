Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Werkstatt

Marienheide (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (19. Juli) gegen 03.12 Uhr in eine Werkstatt auf der Leppestraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe zum Bürogebäude der Werkstatt ein, durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Der Versuch, mit Gewalt eine Stahltür zu einem Schrank zu öffnen als auch in einen Baucontainer auf dem Gelände einzudringen, misslangen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

