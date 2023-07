Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto auf Parkplatz von Vandalen beschädigt

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Zwischen Montag und Dienstag (17. / 18. Juli) haben Unbekannte einen weißen Renault auf einem Schotterparkplatz am Talsperrenweg in Lantenbach beschädigt. Der Geschädigte hatte sein Auto am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er am Dienstag gegen 11.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte den Stoßfänger vorne rechts abgebrochen und die Motorhaube zerkratz hatten. Des Weiteren befanden sich zwei große Dellen auf der Fahrerseite des Wagens. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell