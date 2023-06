Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen am Montag



Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Dortmund-Brechten und Lünen-Brambauer am Montag (12. Juni) sucht die Polizei Zeugen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist den ersten Ermittlungen zufolge nicht auszuschließen.

Die erste Tat ereignete sich zwischen 9.30 und 12.30 Uhr in Dortmund in einem Haus an der Straße Im Streitfeld. Unbekannte Täter gelangten in den Garten des Hauses und hebelten dort die Terrassentür auf. Im Erdgeschoss durchsuchten sie mehrere Zimmer und entkamen schließlich u.a. mit Bargeld und Schmuck.

Die zweite Tat ereignete sich am Nachmittag in einem Haus an der Brechtener Straße in Lünen-Brambauer kurz, hinter der Ortsgrenze. Hier hebelten die Täter offenbar im hinteren Bereich des Hauses ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Gegen 14.40 Uhr betrat der 82-jährige Besitzer sein Haus und stellte das aufgehebelte Fenster fest, zudem hörte er im Haus Geräusche. Im Treppenhaus begegnete er daraufhin noch den flüchtenden Tätern. Diese liefen aus der Haustür heraus in Richtung Westen davon und warfen noch Teile der zuvor erlangten Tatbeute von sich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ca. 30 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

schlank

bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Lederweste

Vollbart (ca. 1 cm lang)

Täter 2:

ca. 30 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

schlank

schwarze, sommerliche Kleidung

Täter 3:

ca. 30 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

schlank

schwarze, sommerliche Bekleidung

Laut Aussagen eines Zeugen, stiegen die Männer nach wenigen Metern Flucht in einen am Straßenrand geparkten roten kleinen SUV.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

