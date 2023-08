Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) 43-Jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer (10.08.2023)

Epfendorf (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Sturz auf der Adenauerstraße (L 424) am Donnerstagvormittag schwere Verletzungen erlitten. Ein 43 Jahre alter Mann fuhr gegen 11.15 Uhr mit einem E-Bike auf der Adenauerstraße von Epfendorf in Fahrtrichtung Talheim. Hierbei wollte er auf den rechtsliegenden Fahrradweg auffahren und stürzte über den Bordstein. Der 43-Jährige verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell