Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Festnahmen nach illegaler Einreise

Bad Münder (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Donnerstag sind zwei Männer (26 und 55) aus Georgien vorläufig festgenommen worden.

Die beiden Männer, die sich in einem Pkw mit polnischen Kennzeichen befanden, wurden gegen 14:10 Uhr auf der Bahnhofstraße von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder angehalten und kontrolliert. Die kontrollierten Personen konnten nur unzureichende Ausweisdokumente vorlegen. Bei einer eingehenden Überprüfung der Identitäten konnte festgestellt werden, dass gegen den Älteren ein Vollstreckungshaftbefehl einer Justizbehörde aus Baden-Württemberg und ein Abschiebehaftbefehl einer Ausländerbehörde aus Bayern vorliegen.

Weitere Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei ergaben, dass beide Männer illegal in den Schengenraum eingereist sind und sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Bei den Männern aufgefundene Gegenstände und getragene Berufsbekleidung ergaben erste Hinweise darauf, dass die beiden Georgier ohne notwendige Arbeitserlaubnis einer gewerblichen Tätigkeit nachgehen. Die Ermittlungen bezüglich einer sogenannten "Schwarzarbeit" werden vom zuständigen Hauptzollamt weitergeführt.

Beide Männer wurden aufgrund des unerlaubten Aufenthalts nach illegaler Einreise vorläufig festgenommen. Am heutigen Freitag werden die Festgenommenen zwecks Prüfung einer Abschiebemöglichkeit der Ausländerbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont überstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell