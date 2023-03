Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Frau an Bushaltestelle geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:50 Uhr ist es an einer Bushaltestelle in der Schillerstraße in Marbach am Neckar mutmaßlich zu einer Körperverletzung gekommen. Eine 55-Jährige soll hier von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und dabei am Auge verletzt worden sein. Die genauen Tatumstände sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Marbach sucht nun Zeugen, die zum Tatzeitpunkt an der Bushaltestelle waren und den Vorfall beobachten konnten. Das Polizeirevier Marbach am Neckar ist telefonisch unter 07144 900-0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de erreichbar.

