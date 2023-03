Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbrecher verwüsten Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf einem Gartengrundstück im Gewann Rot an der Felsenstraße in Magstadt einen erheblichen Schaden verursacht. Mutmaßlich zwei Täter rissen das verschlossene Eingangstor des Gartens mit Gewalt auf und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie das Holztor einer Scheune auf. Im weiteren Verlauf brachen sie noch eine Holztür zu einem Aufenthaltsraum auf und schlugen die Glasscheibe einer Tür zu einem angrenzenden Raum ein. Ein Zeuge konnte zwei Tatverdächtige noch bei der Flucht beobachten. Ob diese auch etwas entwendeten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Maichingen bittet unter Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch zu melden.

