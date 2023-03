POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Kaminbrand in der Herrenberger Straße

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte haben am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf einem Gartengrundstück im Gewann Rot an der Felsenstraße in Magstadt einen erheblichen Schaden verursacht. Mutmaßlich zwei Täter rissen das verschlossene Eingangstor des Gartens mit Gewalt auf und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie das Holztor einer Scheune auf. Im weiteren Verlauf brachen sie noch eine Holztür zu einem ...

