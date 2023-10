POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in Friedeburg geflüchtet. In der Zeit von 12.25 Uhr bis 13.45 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Reepsholt. Auf Höhe der Hausnummer 95 stieß er gegen den linken Außenspiegel eines blauen VW, der auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand geparkt war. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110.

