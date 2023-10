POL-AUR: Wittmund - Pkw entwendet

Landkreis Aurich (ots) - Brand Norden - Pkw in Brand geraten Am Mittwoch gegen 3.10 Uhr ist der Polizei ein brennender Pkw in Norden gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizei brannte ein BMW auf einem Privatparkplatz in der Osterstraße. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Der BMW wurde durch den Brand komplett zerstört. Auch ein danebenstehendes Auto wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. ...

