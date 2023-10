Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland- Berauscht unterwegs/Aurich - Falsche Kennzeichen angebracht/Dornum - Fahrerflucht/Aurich-Dietrichsfeld - Fahrer flüchtig/Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland- Berauscht unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch haben Polizeibeamte einen Autofahrer in Südbrookmerland kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 23-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Tests bestätigten den Eindruck. Diese ergaben eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille und ein positiv verlaufendes Ergebnis auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Aurich - Falsche Kennzeichen angebracht

Am Dienstag haben Polizisten einen Autofahrer auf der Esenser Straße in Aurich angehalten. Die Beamten stellten fest, dass die am Ford angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten und der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Fahrerflucht

Am Dienstag wurde in Dornum eine Unfallflucht begangen. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer war in der Zeit von 5 Uhr bis 6 Uhr in der Straße Lärchenweg in Richtung Erlenweg unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Heckenpflanzen. Eine Schadensregulierung konnte nicht stattfinden, da sich der Verursacher vom Unfallort unerlaubt entfernte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Aurich-Dietrichsfeld - Fahrer flüchtig

Bereits am Samstag ist es in Aurich, im Ortsteil Dietrichsfeld, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit Unbekannter fuhr mit einem VW Crafter auf der Straße Großen Moorweg in Richtung Plaggenburg. Auf Höhe der Hausnummer 24 stieß er mit einem entgegenkommenden weißen Renault zusammen. Der Fahrer des VW entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 15.15 Uhr auf der Dornumer Straße in Richtung Aurich. Auf Höhe der dortigen Baustelle hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot Ein entgegenkommendes Auto musste stark ausweichen und stieß mit einer Baustellenbake zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Pkw mit Auricher Städtekennung oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

