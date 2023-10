POL-AUR: Westerholt - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Am Sonntag hat es einen Auffahrunfall in Westerholt gegeben. Gegen 23.55 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der Auricher Straße in Richtung Aurich. Der Fahrer setzte den Fahrtrichtungsanzeiger und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Dies übersah ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer und fuhr hinten auf. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

