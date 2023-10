POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Streitigkeiten in Spielothek Zu einer Streitigkeit in einer Spielothek an der Leerer Landstraße in Aurich wurde die Polizei am Freitagabend gegen 20:30 Uhr gerufen. Hier gab es Unstimmigkeiten mit einem Gast hinsichtlich einer ...

mehr